Faire du vélo en jouant à GTA V ? C'est possible !

Si l'on a pris pour habitude de vous parler de mods qui rendent plus beau ou plus farfelu le jeu le plus vendu de Rockstar, cela n'empêche pas de penser, de temps à autres, à votre santé. Et là, vous ne pourrez plus résister à GTA V.

À voir aussi : GTA V : Le mod NaturalVision s'améliore encore et c'est incroyable, la vidéo

Bon, on arrive un peu après la bataille du grand confinement. Mais peut-être préférez-vous néanmoins rester chez vous par précaution et faire vos séances votre sport quotidien sans quitter votre logement. Vous avez un vélo d'appartement connecté ? Alors vous pouvez explorer une très grande ville et ses alentours en pédalant.

Grâce au mod GT Bike V créé par Nestor "Makinolo" Natas, vous transformez votre bicloune associé à un smart trainer compatible en périphérique de jeu et pouvez parcourir quatre circuits de la carte de GTA V, la tête dans le guidon, mais uniquement dans la campagne solo.

Vous avez accès à 30 kms de tour de Los Santos, 16 kms dans les collines, 10 kms vers Alamo Sea et 17 kms de tracé un peu plus touristique.

Ce programme qui allie l'utile à l'agréable est compatible avec toutes les versions PC du jeu. Pour l'installer, toutes les démarches à effectuer se trouvent à cette adresse.