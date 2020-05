FNAC : Économisez jusqu'à 30% sur abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now

Les joueurs PS4 se voient proposer des offres qu'il va être bien difficile de refuser. Avec la FNAC, vous pourrez vous abonner ou réabonner au PlayStation Plus et profiter de la bibliothèque du PlayStation Now à des tarifs avantageux. Dépêchez-vous d'en profiter !

Cet article est un contenu sponsorisé

Jusqu'au 8 juin prochain, la FNAC vous propose en effet des réductions exceptionnelles.

L'abonnement PlayStation Plus est indispensable pour jouer en ligne avec ses amis, mais il offre aussi de nombreux avantages :

Chaque mois, vous pouvez récupérer des jeux PS4 gratuitement , et vous pourrez y jouer autant que souhaité, pendant toute la durée de votre abonnement !

, et vous pourrez y jouer autant que souhaité, pendant toute la durée de votre abonnement ! Des réductions exclusives sont proposées régulièrement !

sont proposées régulièrement ! Vous pouvez profiter d'un espace de stockage de 100 GB dans le Cloud. Idéal pour conserver vos sauvegardes, vos photos et vos vidéos de gameplay !

Le PlayStation Now, c'est le jeu vidéo du futur. Depuis votre PS4 ou votre PC, accédez à plus de 800 titres PS4, PS3 et PS2 incontournables de façon illimitée, grâce au jeu en streaming.

Si vous souhaitez profiter de ces services à moindre prix, ne laissez pas passer cette occasion !