Avis aux étudiants : La Bourse Jeux Vidéo ouvre ses inscriptions pour la rentrée 2020

Se lancer dans l'apprentissage du Jeu Vidéo pour en faire son métier n'est pas forcément des plus simples, surtout financièrement. Pour accompagner les étudiants français souhaitant un petit coup de pouce, une initiative est proposée.

Il faut préparer l'avenir. Et donner toutes les chances à celles et ceux qui son motivés par un parcours dans l'industrie du Jeu Vidéo. Les aides manquent un peu pour les plus modestes. En mars dernier, lors de la cérémonie des Pégases 2020, où elle a été récompensée en tant que Personnalité de l'Année, Jehanne Rousseau, patronne de Spiders Studio, avait annoncé une initiative visant à soutenir les étudiants qui en auraient besoin : la Bourse Jeu Vidéo (Bourse JV).

Celle-ci prend forme, avec l'association Loisirs Numériques, présidée par l'ami Mickaël Newton, qui s'investit, aux côtés de Cédric Bache et Laurent Checola, de La Belle Games, et également Asobo Studios et le SNJV, également prêts à soutenir le projet, nécessitant toujours la récolte de fonds. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes à cette adresse jusqu'au 19 juin prochain à 23h59.

La Bourse JV proposera, dès la rentrée 2020, d'accompagner cinq étudiant(e)s post-Bac en couvrant la totalité de leurs frais d'inscription à une école enseignant les métiers du Jeu Vidéo et des dépenses nécessaires d'installation et d'acquisition de matériel. Le tout avec la possibilité d'être conseillés par des professionnels du secteur. Les sélections se feront sur dossier.

Et si vous avez des questions, sachez qu'une session de questions/réponses d'une durée maximum de 45 minutes est organisée le jeudi 4 juin (jour de l'ouverture du site officiel) à 19h00. Pour y participer, il suffit de vous inscrire ICI. On souhaite évidemment beaucoup de succès à ce concept.

Et si jamais vous faites partie des heureux élu(e)s parce que vous avez lu cet article, et que votre talent vous propulse sur la voie de la richesse et de la célébrité, oubliez pas de nous garder quelques minutes, dans le futur, pour une interview WORLD PREMIERE. Merci.