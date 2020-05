Street Fighter V Champion Edition : Capcom prépare une nouvelle annonce pour demain

Alors qu'une bonne partie de ce que la planète compte de joueurs et de technophiles se fait des noeuds au cerveau en essayant de lire dans les entrailles d'un pauvre mammifère de quoi la PlayStation 5 sera faite, Capcom se focalise sur ses valeurs sûres, en nous rappelant que le secret de la jeunesse réside peut-être dans l'indémodable genre du versus fighting.

À voir aussi : TEST de Street Fighter V Champion Edition : La version ultime de SFV ?

L'éditeur d'Osaka nous donne donc rendez-vous dès demain à 17 heures (heure de Paris), pour une annonce mystérieuse, qui concernera la dernière déclinaison en date de Street Fighter V, la bien nommée Champion Edition :

Hey there fighters! Get ready for some exciting news about Street Fighter V: Champion Edition!



📅 May 27, 2020

🕗 8:00AM PDT

👀 https://t.co/DnwA0wyCNg pic.twitter.com/VtdQoi5dOy - Street Fighter (@StreetFighter) May 26, 2020

Vous pensiez que l'histoire allait s'arrêter à 40 combattants, 34 stages différents, et plus de 200 costumes ? Que nenni : malgré l'ajout d'un second V-Skill stratégique, il semblerait que Capcom n'ait pas décidé de fermer le robinet à contenu, et il nous tarde évidemment de découvrir de quoi il retourne...

Rendez-vous demain, le mercredi 27 mai donc, à 17 heures pour découvrir les nouvelles annonces concernant Street Fighter V : Champion Edition.