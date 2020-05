IGN Summer of Gaming : TOUT le Planning, 3 semaines d'annonces et de gameplay en live

L'été et l'automne se feront sans salons. Mais les alternatives ne manquent guère pour que l'on puisse, malgré tout, avoir une centralisation des annonces et révélations pour les mois vidéoludiques à venir. IGN a son événement, et vous allez pouvoir cocher quelques dates dans votre agenda.

L'IGN Summer of Gaming se tiendra du 4 au 24 juin, exclusivement en ligne. Durant cette période, l'événement virtuel va déballer sur Twitch, YouTube, Twitter et Facebook des tonnes d'infos, vidéos, extraits de gameplay et entretiens exclusifs.

Vous allez le voir, il n'y en a pas tous les jours (ouf) mais c'est tout de même très bien rempli avec des petits trucs très, très sympathiques et quelques diffusions déjà connues.

4 juin

Début du Summer of Gaming 2020

5 juin

Pre-Show : Stream caritatif sur Resident Evil 3 par Hazeblade.

Annonce d'un jeu Funcom/ The Outsiders + gameplay reveal avec David Goldfarb.

Annonce d'un jeu Merge Games + gameplay

Annonce d'un jeu non inédit + trailer exclusif

Trailers pour Werewolf : The Apocalypse (Nacon) + Earthblood

Gameplay pour Blankos Block Party (Mythical Games) + Mortal Shell (Cold Symmetry) + Observer : System Redux (Bloober Team) + Samurai Jack : Battle Through Time (Soleil Games) + Spellbreak (Proletariat, Inc)

6 juin

Pre-Show : Stream caritatif sur la série Fallout par TomatoAngus.

Événements partenaires : PC Gaming Show + The Guerrilla Collective Showcase Jour 1

7 juin

Événement partenaire : The Guerrilla Collective Showcase Jour 2

8 juin

Pre-Show : Stream caritatif sur DOOM Eternal par Xamide.

Événement partenaire : Upload VR Showcase + The Guerrilla Collective Showcase Jour 3

Retour d'un classique non-annoncé (Merge Games)

Jeu non annoncé (Fabraz)

Trailers pour Chivalry 2 (Torn Banner Studios)+ Dual Universe (Novaquark) + Pathfinder : Kingmaker (Deep Silver) + Wasteland 3 (Deep Silver) + XIII (Microids)

Previews pour le DLC Bounty of Blood de Borderlands 3 (Gearbox) avec Matt Cox. + The Waylanders (Gato Studio) avec date de sortie révélée

Gameplay pour Forgotten City (Modern Storyteller) + Remnant : From the Ashes (Gunfire Games)

Interview de David Hayter, au sujet de Metal Gear.

9 juin

11 juin

Pre-Show : Stream caritatif sur Titanfall 2 par Bryonato.

Événement éditeur : CD Projekt RED + EA Play LIVE (with IGN pre- and post-shows)

Gameplay pour Humankind (Amplitude Studios)

12 juin

Stream caritatif : Animal Crossing : Celebrity Island Tours avec Gary Whitta, Candice Patton, Simu Liu, Felicia Day, Shannon Woodward, Cliff Bleszinski, Matthew Mercer, Austin Creed, Michelle Zauner of Japanese Breakfast, Jessica Chobot, Lauren Lapkus, Naomi Kyle, the Merrell Twins, Andrea Rene, Alanah Pearce, et Arin Hanson

15 juin

Pre-Show : Stream caritatif sur Spongebob : Battle for Bikini Bottom par Rubbertoe64.

Annonce d'un jeu inédit

Trailers pour Castlestorm 2 (Zen Studios)+ Ninjala (GungHo Entertainment)

Gameplay pour Corepunk (Artificial Core) + Destroy All Humans! (THQ Nordic) + Mafia : Definitive Edition (Hangar 13) + Scarlet Nexus (Bandai Namco) + SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom Rehydrated (THQ Nordic) avec interview + Warhammer 40k : Mechanicus (Kasedo Games)

18 juin

24 juin

Annonce d'un classique ressuscité non annoncé

Trailers pour Dreamscaper (Afterburner Studios) + Sherlock Holmes : Chapter One (Frogwares)

Vous voyez, on ne vous mentait pas quand on vous disait que ce serait bien rempli. Et il reste, selon IGN, encore d'autres annonces à prévoir. On s'en frotte les mains.