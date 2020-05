PUBG : La mise à jour 7.2 qui apporte le mode Classé est disponible

Le nouveau mode Classé est désormais disponible, avec l'arrivée de la mise à jour 7.2 sur PC, Stadia et consoles sur PUBG.

Alors que Vikendi a subi une refonte avec l'ajout de Dinoland et des stations de train notamment, les joueurs peuvent accueillir d'autres nouveautés aujourd'hui avec l'arrivée de la mise à jour 7.2, après deux semaines passées sur les serveurs de test.

Cette mise à jour plaira aux joueurs les plus compétitifs et agressifs, avec le nouveau mode Classé et le buff des fusils à pompe.

Le nouveau mode Classé peut être joué en solo, duo et en équipes, ainsi qu'en modes de vision à la première et troisième personnes (TPP et FPP). Le système de classement et de progression a aussi été totalement revu pour être plus gratifiant, avec des rangs allant de bronze à master.

Pour ce qui est du rééquilibrage apporté par la mise à jour 7.2, il offre plus de puissance aux fusils à pompe, puissance qui peut être combinée avec la préparation de pièges en utilisant les barils. Ils peuvent être désormais vidés sur une distance parcourue en 7 secondes pour enflammer une zone à un moment donné.

D'autres changements mineurs ont été apportés, listés à cette adresse.