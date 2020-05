League of Legends : Riot Games France lance sa plateforme de mise en relation des joueurs

Mieux vaut tard que jamais : la première plateforme officielle de matchmaking pour League of Legends est sortie en version bêta aujourd'hui.

Les joueurs qui cherchent un compagnon de duoqueue ou à fonder une équipe, notamment pour le mode de jeu Clash, peuvent désormais utiliser une plateforme officielle de Riot Games directement liée à leur compte.

La nouvelle fonctionnalité est disponible dans l'onglet "Matchmaking" sur le site officiel de Riot Games France. Puisque la plateforme n'est pas sur le site français de League of Legends mais de Riot, il est possible que la fonctionnalité apparaisse sur d'autres jeux plus tard, comme sur VALORANT qui sortira le 2 juin.

La plateforme permet de recruter des joueurs en indiquant des critères précis, comme sa disponibilité et son rôle principal, et d'accéder directement au profil détaillé des joueurs (image ici).

Un autre onglet s'est ajouté au site de Riot Games : "Educationnel", qui offre l'accès à des articles pour améliorer son niveau sur League of Legends en comprenant mieux certaines stratégies et éléments de gameplay.

En attendant, le mode Clash fonctionne bel et bien depuis le début de l'année, et la prochaine session de tournois commencera le 30 mai et se terminera le 21 juin avec des récompenses à la clé.