Xbox Game Pass : No Man's Sky arrive très bientôt

Sorti en 2016 en devant affronter des critiques très dures, ayant pris son temps pour se redresser, et n'ayant cessé d'évoluer et enchanter ses joueurs depuis, le jeu d'exploration spatiale de Hello Games va rejoindre le programme de jeux à la demande de Xbox.

Le Xbox Game Pass acceuillera No Man's Sky en juin prochain. Les précisions n'ont pas été données par Sean Murray, fondateur de Hello Games, qui a procédé à l'annonce dans un long communiqué revenant sur toutes améliorations implémentées depuis la sortie, rappelant que d'autres surprises sont en route.

Heureux que les quelques 10 millions d'abonnés au service aient accès à son jeu, il ajoute que la version Windows 10 sera également disponible sur le Microsoft Store durant ce mois de juin 2020.

Rappelons que l'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et 3,99 euros sur PC. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).