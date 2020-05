Legends of Runeterra : La mise à jour apporte le premier rééquilibrage de Marée Montante

Un mois après la sortie officielle du jeu avec l'extension Marée Montante, Riot Games a appliqué un correctif avec plusieurs changements d'équilibrage dans Legends of Runeterra.

Le rééquilibrage de la meta tant attendu par la communauté a été apporté, alors que des champions et decks se sont clairement démarqués, comme Corina-Vi et le fameux deck Burn qui a subi un nerf.

Et comme Riot Games met un point d'honneur sur la transparence, la méthode utilisée pour décider des changements d'équilibrages a été précisée avant d'annoncer les changements. Il a été ajouté que les changements appliqués avaient pour but de garder une meta la plus équitable et diversifiée possible.

Parmi eux, le taux de victoire individuel des cartes (surtout associées à leur région idéale), le taux de victoire des decks et la popularité des champions sont des facteurs particulièrement importants.

Les champions Vladimir, Shen et Hecarim ont obtenu un buff, alors que Vi et Karma ont subi un nerf.

Voici les changements apportés aux autres cartes :

Cerf Bramure : puissance augmentée d'un point

Rôdeur Grisonnant et Blairours Royal : puissance réduite d'un point

Chevalier des Laurent : un point de vie ajouté

Arrière-Garde de la Légion : un point de vie retiré

Aubergiste Avenant : puissance augmentée d'un point

Débutant du Gang Explosif : un point de vie retiré

Dents de la Mer : un point de vie ajouté

Idole Simiesque : un point de vie ajouté

Jackbot : puissance et vie augmentées d'un point

Solitude (sort) : coût augmenté d'un point

Méditation Profonde (sort) : coût augmenté d'un point

Eclosion Mortelle (sort) : coût augmenté d'un point

En plus de cette liste, des cartes ont été ajoutées comme "à surveiller" dont Esprit Inflexible et Ezreal, ce qui veut dire qu'elles auront des chances d'être modifiées dans la prochaine mise à jour d'équilibrage. Pour terminer, la mise à jour 1.2 a aussi apporté de nouveaux cosmétiques, comme le board arcade et le gardien poro arc-en-ciel, et des corrections de bugs. La liste complète des changements se trouve à cette adresse.

À l'avenir, un patch de rééquilibrage par mois redistribuera les cartes, soit une mise à jour sur deux. D'autres changements sont à venir sur le jeu de cartes. Ils seront annoncés dans une vidéo le 29 mai prochain, à 19 heures !