The Last of Us 2 aurait été banni dans certains pays du Moyen-Orient

Comme l'ont montré le premier épisode de la série ainsi que les différentes bandes-annonces de sa suite, la série des The Last of Us est clairement destinée aux adultes de par sa violence et les thématiques abordées de manière explicite. Et il semblerait que ce que raconte le deuxième épisode de la série soit contraire aux bonnes moeurs de certains pays.

Une violence ou une vulgarité jugées comme excessives, la représentation in-game de jeux de hasard ou des thématiques comme l'homosexualité ou le terrorisme figurent parmi les raisons qui ont mené à l'interdiction de la commercialisation de certains jeux des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis.

Vu ce qui se sait au sujet du contenu de The Last of Us Part II, aussi bien en termes de gameplay que de narration, il était possible de s'attendre à ce que le jeu soit banni dans certains pays. Et à en croire un utilisateur de Reddit vivant à Dubai, il semblerait que ce soit le cas. Surpris de l'absence de The Last of Us Part II du PlayStation Store de sa région, le joueur a contacté le PlayStation Support. Une représentante du service clientèle de PlayStation lui a répondu :

Si un jeu n'apparaît pas dans le Store d'une région, cela signifie que le jeu est banni par les autorités compétentes du pays et il n'y a rien que nous pouvons faire à ce sujet.À l'heure actuelle, The Last of Us Part II ne peut par exemple pas être précommandé sur le PlayStation Store des Émirats Arabes Unis (à noter que tous les pays moyen-orientaux n'ont pas leur PlayStation Store dédié). Le jeu est en revanche disponible sur le PlayStation Store israélien. Il faudrait désormais attendre une éventuelle communication officielle de Sony ou des autorités compétentes à ce sujet pour connaître le fin mot de cette histoire.

Dans les pays où le jeu est commercialisé, The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin prochain.