Final Fantasy VII Remake : Yoshinori Kitase aurait voulu aller encore plus loin

Puisque Final Fantasy VII Remake est sorti pile au moment où vous n'aviez pour ainsi dire que ça faire, vous avez évidemment eu le temps de le finir (voire de le refinir), et savez donc parfaitement que l'histoire qui nous est ici racontée s'affranchit quelque peu de l'intrigue originale de 1997. Et si vous faites partie de ceux qui ont fraîchement accueillit cette nouvelle direction, sachez que certains pensaient aller bien plus loin...

Dans une récente interview menée par nos confrères de PushSquare, le producteur Yoshinori Kitase affirme en effet qu'il aurait changé bien d'autres aspects du J-RPG mythique si on lui en avait laissé la liberté :

Personnellement, j'imaginais un changement global assez spectaculaire, mais le réalisateur Tetsuya Nomura et le co-réalisateur Naoki Hamaguchi ont voulu garder autant que possible les aspects les plus appréciés de l'original. Finalement, l'équipe de développement a décidé de se concentrer sur son respect, tout en ajoutant de nouveaux éléments, assurant ainsi un équilibre délicat entre les deux.

Si l'intéressé se garde bien de préciser la direction tranchée qu'il aurait aimé appliquer à ce remake tant attendu, Hamaguchi partage tout de même quelques miettes de biscuit, en expliquant qu'un mini-jeu aura finalement été supprimé de la version finale du jeu :

Final Fantasy VII Remake contient de nombreux mini-jeux qui rendent hommage à l'original, et il y en avait un que je voulais vraiment inclure : les fans se souviendront peut-être du mini-jeu de basket-ball du Gold Saucer.



En fait, nous avons également mis un panier de basket dans le parc que vous trouverez sur le chemin de la maison de Jesse, dans les beaux quartiers, et je voulais le rendre jouable également. Malheureusement, nous pensions que le fait d'avoir un jeu qui ferait du bruit à cause du rebond des ballons de basket ne fonctionnait vraiment pas avec l'atmosphère de ce moment de l'histoire, et nous l'avons donc supprimé. Nous voulions quand même laisser un petit hommage à cet emplacement, alors nous y avons laissé traîner un ballon de basket abandonné, qui peut encore rouler.

Puisque nous ne saurons probablement pas avant de nombreuses années quels incroyables twists nous réservaient le père Kitase, nous comptons sur votre imagination débordante pour nous faire part de vos théories très personnelles dans les commentaires ci-dessous, sans spoiler, cela va sans dire.