Tennis World Tour 2 et Handball 21 en développement chez Nacon

Anciennement Bigben, Nacon a annoncé la sortie de Tennis World Tour 2 et Handball 21 d'ici la fin de l'année. Les deux simulations sportives sont en développement dans les locaux du studio français, Eko Software, pas vraiment réputé pour son label d'excellence.

Nacon persiste et signe. Malgré des succès critiques et commerciaux mitigés, l'éditeur a annoncé la sortie prochaine de deux licences sportives, plus ou moins reconnues : Handball 21 et Tennis World Tour 2. Toutes deux sont développées en interne, via le studio Eko Software, et feront leur entrée sur les terrains avant la fin de l'année. Ces deux simulations profitent d'un boulevard laissé par les concurrents pour satisfaire les férus de cette discipline, en manque d'un jeu référence.

nacon a pu compter pendant le confinement sur la promotion offerte par les joueurs de tennis professionnels, qui se sont affrontés sur Tennis World Tour lors de tournois virtuels à Madrid et ailleurs. C'est néanmoins la première fois qu'Eko Software s'essaiera à la petite balle jaune, prenant le relais de Breakpoint.

En revanche, il revient à ses premières amours avec la balle collante puisqu'il avait déjà développé deux épisodes de la licence Handball pour des résultats peu convaincants. Mais le communiqué précise "une nouvelle IA plus proche de la réalité, une refonte du système d'animations, un contenu officiel et de nouvelles fonctionnalités." De quoi nous laisser rêver ? Verdict dans les salles (à huis clos) en fin d'année.