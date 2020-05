Frogwares annonce Sherlock Holmes Chapter One pour cette génération et PS5 et Xbox Series X

Après The Sinking City, les ukrainiens de Frogwares retournent à leur premier amour. Le héros d'Arthur Conan Doyle sera de retour l'année prochaine, quelque peu rajeuni.

À voir aussi : Thimbleweed Park : Une mini-aventure disponible gratuitement

Frogwares a annoncé le développement en cours de Sherlock Holmes : Chapter One. Prévu pour 2021, ce jeu d'aventure est prévu non seulement sur PC (sur Steam, GOG et Epic Games Store) PS4, Xbox One mais aussi, et il va falloir qu'on s'y habitue car cela va devenir de plus en plus fréquent, PS5 et Xbox Series X.

Ce nouvel épisode changera quelque peu des précédents. On y incarnera en effet le célèbre détective avant qu'il n'ait bâti sa renommée. Tout jeune, tout rebelle, accompagné par son meilleur ami Jon (qui n'est pas Watson), il vous invitera sur une île méditerranéenne d'apparence charmante, pour enquêter sur la mort de sa mère.

L'études indices et des pistes sera complexe, le choix des armes employées pour parvenir à vos fins vous appartiendra dans ce monde décrit comme ouvert : plus porté sur la violence, la ruse ou la déduction ? Attention, après ça, ce sera VOTRE Sherlock, hein. Alors ne venez pas vous plaindre.