Fall Guys Ultimate Knockout dévoile la création de ses personnages dans un nouveau carnet

Si vous avez les temps qui grisonnent ou les cheveux qui se font la malle, il y a de fortes chances pour que l'un ou l'autre de vos étés d'antan aient été rythmés par un célèbre jeu télévisé mettant en scène vachettes et autres tricheries digitales. Fall Guys : Ultimate Knockout, le plus joyeux et le plus coloré des battle royale semble donc taillé sur-mesure pour vous replonger dans cette ambiance légère et festive.

Le troisième carnet (confiné) de développeur revient sur l'aspect rondouillard de nos "gars qui tombent", alors que l'on apprend non sans surprise que leur aspect inspiré des indispensables figurines en vinyle qui pompent les matières fossiles de notre belle planète :

Ils sont inathéltiques ! Nos personnages ont la forme la moins pratique pour réaliser les actions demandées.

Transposés en 3D, nos héros qui s'ignorent se retrouvent animés afin d'expérimenter à travers leur corps en forme de Tic-Tac une palette d'expressions qui n'est effectivement pas sans rappeler les Minions du film du même nom. La personnalisation visuelle sera comme vous pouvez le constater très poussée, car les nombreux costumes pourront librement être mélangés, et les animaux assurément bien représentés.

Bonne nouvelle : les plus créatifs d'entre vous peuvent toujours tenter de voir leur personnage transposer en jeu, en envoyant leur création via ce formulaire. Seule consigne affichée par le studio Mediatronic : les Crocs sont interdites. On a envie de dire : "Évidemment".

Au vu de nos impressions passablement enjouées lors de notre premier contact, il nous tarde évidemment de pouvoir mettre les mains sur la version définitive de Fall Guys, prévue pour l'été 2020 sur PC et Playstation 4.