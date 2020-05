Assassin's Creed Valhalla : Le réalisateur annonce des joutes verbales, par Thor !

Si nous ignorons encore bien des choses au sujet du prochain épisode scandinave d'Assassin's Creed, une chose semble déjà actée : Ubisoft a décidé de... surprendre, comme vient de le confirmer le réalisateur Ashraf Ismail.

À voir aussi : Xbox Series X : Assassin's Creed Valhalla "au moins en 30 fps" selon Ubisoft

Vous vous souvenez encore avec émotion des mythiques duels d'insultes dans le trazesque The Secret of Monkey Island ? Alors vous serez sans doute dans votre élément lorsqu'il faudra clasher proprement ses camarades de chambrée dans Assassin's Creed Valhalla. Non, Ron Gilbert n'a pas tout laissé tomber pour rejoindre les rangs d'Ubisoft : fidèle à sa volonté de proposer des distractions historiques, l'éditeur est allé piocher dans la pratique du flyting :

Viking rap battles, you say? @AshrafAIsmail will get you up to speed on how this all-new feature works in Assassin's Creed Valhalla.#AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/WB9BEYO0yC - Assassin's Creed (@assassinscreed) May 22, 2020

[Le flyting] était une pratique qui existait au nord (en Scandinavie) et dans la partie saxonne de l'Angleterre. C'était un truc sympa à faire lorsque l'on se retrouvait dans le hall : les gens buvaient, et s'insultaient en rythme, pour obtenir les applaudissements de l'auditoire. Tout ceci est basé sur des faits historiques : il existe une saga qui raconte comment Odin détruit Thor via un duel de flyting.

En termes de mécaniques, l'inspiration semble en revanche très clairement empruntée aux loufoques aventures de Guybrush Threepwood :

Eivor se fera insulter, et devra trouver une réponse : différents choix s'offriront à vous, et il vous faudra trouver celui qui colle au mieux et qui jouera sur la rime. Mais ce sera un peu plus compliqué, puisque vous y gagnerez quelque chose, mais nous y reviendrons plus tard...

Si vous pensez donc avoir la répartie nécessaire pour terrasser par le verbe vos adversaires, ou simplement survivre au sein de la très animée rédaction de Gameblog, rappelons qu'Assassin's Creed Valhalla est attendu pour la fin de l'année 2020 sur Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X.