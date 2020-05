SEGA : Un collectionneur restaure les publicités cultes "C'est Plus Fort que Toi"

Avec son slogan "SEGA, C'est Plus Fort que Toi," SEGA a marqué les esprits des téléspectateurs francophones au début des années 90. Y compris chez les non-joueurs. Tombé par hasard sur de précieuses archives, un collectionneur a entrepris de les préserver et de les proposer à tous les internautes.

Les joueurs européens francophones qui ont connu le début des années 90 se souviennent très certainement des publicités de SEGA de l'époque 16-bit qui se terminaient par le "SEGA, C'est Plus Fort que Toi" un brin provoquant lancé par "Maître SEGA" (souvent incarné par Patrick "Son Goku" Borg). Laurent Comby, joueur/collectionneur suisse de son état, s'en souvenait bien et lorsque l'opportunité de se procurer les bobines 35 mm contenant les "rushes" ayant servi à la création d'un certain nombre de ces publicités SEGA lui a été proposée par un vendeur eBay, il a sauté sur l'occasion.

Sur son site Internet, Laurent Comby raconte son aventure, de l'acquisition des bobines à la mise en ligne de version restaurées en 2K, et remontées par ses soins (en tentant de reproduire le plus fidèlement possible les vidéos originales), des célèbres pubs de SEGA. L'occasion ici de découvrir quelques secrets de tournage, des plans non utilisés, etc. La quantité de travail requise ainsi que les sommes d'argent dépensées étant colossales (Laurent Comby a par ailleurs obtenu l'aide d'un généreux donateur anonyme), la démarche peut être saluée aussi bien par les fans de SEGA que par les personnes intéressées par la préservation de l'histoire du jeu vidéo.

Pour la petite histoire, les publicités à grand budget vues dans la vidéo ci-dessus ont été tournée en plateau sur plusieurs jours aux Shepperton Film Studios au Royaume-Uni. Ces derniers ont plus récemment servi de lieu de tournage à des films comme Captain America : The First Avenger, Avengers : L'Ère d'Ultron ou encore Detective Pikachu. Jason Lehel, l'opérateur caméra sur ces publicités, a révélé à Laurent Comby que l'équipe s'était inspirée de Blade Runner pour l'ambiance qu'ils souhaitaient retranscrire dans ces vidéos.

Voilà en tout cas de quoi se replonger dans une époque lointaine, époque pour laquelle certains joueurs ont beaucoup de nostalgie. Toutes les vidéos remontées par Laurent Comby (en versions cadrées et non-cadrées) ainsi que de nombreuses photos des bobines sont disponibles sur son site.

