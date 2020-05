Le créateur de John Wick souhaite adapter deux jeux en séries télévisées

Lors d'une interview accordée à Comicbook, le scénariste et producteur sans qui Keanu Reeves ne serait pas devenu une sympathique machine à tuer a révélé ses projets à venir. Et cela implique du jeu vidéo.

S'il est déjà occupé avec un John Wick 4 plus qu'attendu ou encore le feuilleton The Continental, dans le même univers ou encore d'autres partenariats avec les réalisateurs Chad Stahelski et David Leitch, Derek Kolstad n'en garde pas moins une envie de se concentrer sur d'autres idées. Le créateur du flingueur qui aimait vraiment les toutous compte en fait se pencher sur deux jeux vidéos, qu'il verrait bien à la télévision.

Je vais présenter les pitchs de séries télévisées basées sur les jeux vidéo My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine. J'y joue... C'est amusant parce que la raison pour laquelle je répond de cette façon c'est parce que, littéralement, j'ai les Post-it sur mon ordinateur qui me rappellent que c'est sur ça que je travaille aujourd'hui.

My Friend Pedro est ce run and gun de poseur sorti en 2019, dans lequel un tueur masqué part en quête de vengeance parce qu'une banane nommée Pedo lui demande - et qui ne brillait vraiment pas par son scénario. Quant à Bendy and the Ink Machine, il s'agit d'un survival-horror épisodique démarré en 2017 et terminé en 2018, dans lequel un animateur se retrouve piégé par des cartoons vivants. Rien n'indique que les deux projets arriveront au bout, mais il serait bien amusant que ce soit le cas.