Project Warlock montre une vidéo démoniaque sur PS4, en attendant notre Test

Nous n'en avions pas encore parlé jusqi'ici, car nous étions trop occupés à faire d'autres choses plus importantes. Ou pas. Project Warlock semontre donc pour la première fois de sa vie, et le TEST du jeu arrivera.... cet après-midi ! Oui oui, ainsi va la vie actuelle...

À voir aussi : PS5 : Un brevet montre le kit de développement sous tous les angles, les images

De quoi s'agit-il donc précisément ? Eh bien Project Warlock développé par Buckshot Software, est ce que l'on appelle communément un jeu de tir à la première personne (FPS) que les fans de Doom, Hexen et autres Wolfenstein ne renieraient guère.

Si je ne préfère pas tout vous dévoiler de son incroyable histoire métaphysique, sachez que le jeu propose un "cocktail explosif de balles, de sorts et de monstres". Avec tout ceci, vous devriez être largement armé pour affronter les 60 niveaux du jeu, il va sans dire, totalement remplis de démons et de boss à faire pâlir le Moyen-Age.

Project Warlock sorti en décembre 2018 sur PC, verra le jour sur PS4 et Xbox One... ce mardi 9 juin, et deux jours plus tard sur Switch. Et n'oubliez pas, notre TEST arrive aujourd'hui à 17h tapantes !