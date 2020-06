Just Die Already en vidéo : Des vieux cassent tout, par les créateurs de GOAT Simulator

Just Die Already est ce que l'on appelle communément un jeu 'bac à sable". Mais ici, on a surtout affaire à un truc totalement WTF, dans lequel tout est permis, ou presque. Et cerise sur le cheese cake, dans tout ceci, c'est que vous incarnez des personnes âgées (des vieux quoi), qui foutent littéralement le dawa !

Just Die Already est donc un jeu bac à sable dans un monde où les vieux sèment le chaos. Rappelons pour comprendre la chose, que le titre a été créé par les concepteurs de Goat Simulator.

Il s'agit donc ici d'incarner un vieux/une vieille (pour ne pas dire "personnes âgées, vous m'avez compris), dans un futur proche, où les gens ne font plus d'enfants. Du coup, cela signifie que plus personne ne peut payer la retraite de ces personnes-là, à cause je cite les développeurs, "de ces ingrats de millenials qui préfèrent passer leur temps à jouer à des jeux vidéo (et tout polluer) au lieu d'aller bosser". Eh oui.

Du coup, une seule solution semble s'imposer à cette population laissée à l'abandon et livrée à elle-même : devoir survivre par leurs propres moyens. Comment vas-tu y parvenir dans un monde qui n'attend plus que votre mort ? On se le demande...

Créé par DoubleMoose, Just Die Already est prévu pour "cet été", sans plus de précision. Et Plume a déjà hâte d'y jouer, ce pré-retraité des bas fonds.