Those who Remain, un thriller psychologique dispo sur PC, PS4 et Xbox One

L'éditeur primé, Wired Productions, en partenariat avec le studio indépendant, Camel 101, ont annoncé récemment la sortie mondiale au format numérique de leur thriller psychologique à la première personne, Those Who Remain, sur PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC via Steam.

Nous vous proposerons le TEST de Those who Remain, très bientôt, le temps que les étoiles s'alignent sur le monde actuel. Rappelons que ce titre d'horreur tient place dans la petite ville endormie de... Dormont. Ceci ne s'invente guère...

Leo Zullo (et non pas Julo), directeur général de Wired Prod a déclaré ceci à propos du jeu :

Those Who Remain a été réalisé avec amour par deux frères passionnés et bourrés de talent, Ricardo et Bruno. La minutie apportée au jeu est évidente de bout en bout. Les fans de thrillers psychologiques apprécieront le gameplay angoissant et le scénario bourré de suspense. C'est un plaisir de pouvoir partager cette expérience surnaturelle avec les joueurs du monde entier.

Dans ce thriller psychologique, on nous suggère en effet de faire face à l'effroi maléfique, de ne pas sombrer pas dans la folie et de survivre à la nuit dans ce thriller "psychologique". Le tire est sorti le 28 Mai dernier avec un prix de lancement à 19.99€.

Sachant que la version physique exclusive Deluxe Edition sera disponible sur PS4 et PC et est désormais ouverte à la précommande via le site http://www.ThoseWhoRemain.com.

Avis aux amateurs... Ou alors, attendez notre verdict pour en avoir le coeur net.