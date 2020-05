Grounded : Une démo en juin pour le jeu de survie d'Obsidian

Avant son accès anticipé, toujours prévu pour le mois de juillet prochain, le jeu de survie qui a rétréci les gosses va permettre à tout un chacun de se faire son avis.

Une démo de Grounded sera proposée du 9 au 14 juin prochain. L'expérience coopérative (jusqu'à quatre personnes) d'Obisidian dans laquelle vous serez réduits à la taille d'un insecte, tandis que les vrais essaieront de vous bouffer, sera accessible uniquement durant cette période pour les joueurs du programme Xbox Insider (démarches à connaître sur cette page).

Et sur Steam aussi, dans le cadre du Steam Game Festival, qui fait lui-même partie du Summer Game Fest, qui est... Ah non, rien. Bref, dans le cas où vous disposez d'un PC et non d'une Xbox One, et vice-versa, vous aurez une solution.

L'accès anticipé de Grounded est prévu pour le 28 juillet prochain sur Xbox One et PC.