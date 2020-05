Street Power Soccer annoncé en vidéo pleine de skills

Si le ballon rond n'est toujours pas à la fête à cause de ce beaucoup trop de gens considèrent encore, malgré tout, comme une petite grippe qui sert d'excuse pour, paraît-il, rester chez soi à rien foutre, cela n'empêche pas le virtuel d'avoir des choses à proposer. En l'occurrence du football urbain à l'ancienne.

Street Power Football, c'est un jeu de foot orienté arcade et freestyle qui sera disponible cet été sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Intitulé Street Power Soccer chez nos amis outre-Atlantique, ce projet développé par les tchèques de Gamajun Games et les français de SFL Interactive se proposera de vous faire voyager sur les playgrounds du monde entier pour démontrer votre maîtrise du cuir.

Des légendes du football de rue, du genre à faire tenir le ballon en équilibre au bout d'un stylo lui-même dressé sur le nez, se sont associées au projet. Pour faire briller la France, on retrouvera Sean Garnier, premier champion du monde de football freestyle et Melody Donchet, quintuple championne du monde. JaviFreestyle représentera l'Espagne, Liv Cooke et Andrew Henderson le Royaume-Uni, Raquel "Freestyle" Benetti le Brésil, tandis que le chanteur et danseur Daniel Got Hits nous gratifie, dans ce trailer de son morceau SPF Anthem.

Porté sur un style arcade, Street Power Football permettra jusqu'à quatre joueur de s'amuser en local et en ligne. Six modes seront proposés : Dance-like Freestyle, 3vs3 Street Power, Tick Shot, Panna, Élimination et un mode histoire baptisé Become King, dans lequel vous créerez votre avatar et le ferez progresser, en plus de le customiser lui comme son équipe.

Enfin, parce que la street, c'est aussi du bon son, la bande-originale nous laissera humilier nos adversaires sur des morceaux entraînants de Black Eyed Peas, de DJ Snake ou encore Snap.