Urban Flow : Un jeu de gestion de trafic s'annonce en exclusivité sur Switch

C'est fou comme les choses les plus banales de l'existence peuvent nous manquer dans une situation exceptionnelle : à force de rester enfermé chez soi, même la perspective de se faire traiter de tous les noms lors d'une sortie de file sur la Place de l'Étoile nous fait rêver. Dingue ça.

Heureusement, Urban Flow arrive pour nous rappeler le doux parfum des gazs d'échappement, témoin olfactif d'une certaine idée de la modernité. "Au commencement, il n'y avait que le chaos", nous explique cette première bande-annonce à la gloire des feux tricolores.

Il faut dire que tel un nouvel élu municipal ayant hérité du portefeuille de la voirie, il vous faudra réguler le trafic grâce aux fameux feux à trois temps, ce qui n'est pas sans nous rappeler un certain Conduct Together... Mais parce qu'il n'y a pas que les ministres de notre beau pays qui peuvent les griller sans être inquiétés, il vous reviendra de prioriser le trafic, et de parer au plus urgent, entre les tanks de la place Tian'anmen et les ambulances.

Jouable jusqu'à quatre en simultané, Urban Flow viendra vous réconcilier avec les bouchons grâce à sa centaine de niveaux bituminés, dès le 26 juin 2020 en exclusivité sur Switch.