Epic Games Store : Au tour de Civilization VI d'être gratuit pendant une semaine

Chaque semaine, Epic Games propose de foncer sur sa boutique pour récupérer gratuitement et garder pour le reste de sa vie un ou plusieurs jeux. Celui qui succède à GTA V a été révélé et il peut vous occuper indéfiniment.

À voir aussi : Fortnite : Après la bande-annonce de Tenet, un film complet de Christopher Nolan bientôt projeté dans le jeu

C'est Civilization VI qui se trouve donc offert sur l'Epic Games Store jusqu'au 28 mai à 17h00. Il suffit de disposer d'un compte Epic, de se connecter et se rendre au bout de ce lien pour l'acquérir sans rien dépenser et ne jamais avoir à se soucier s'il disparaîtra un jour de sa ludothèque.

Encore une fois, c'est un poids lourd qui est gratuit sur la boutique des parents de Fortnite. Et c'est aussi une confirmation que la fuite récente du planning des semaines à venir (Epic Games Store : Les 3 prochains jeux gratuits en fuite ?) n'est peut-être pas sortie d'un chapeau.

On peut donc s'attendre à ce que le prochain jeu mystère, bien planqué dans son coffre-fort, soit bel et bien Borderlands : The Handsome Collection, compilation qui regroupe le formidable Borderlands 2 et Borderlands : The Pre-Sequel !.