Rue du Commerce : Avec le Pack Reprise, renouvelez votre matériel à 80% de son prix pendant 1 an

À l'heure où les présentations mettent désormais l'accent sur la gestion du RTX ou un son en 3D dans les jeux de la prochaine génération, les joueurs PC se frottent déjà les mains à l'idée de profiter d'un photo-réalisme toujours plus saisissant. Mais pour que la rétine se décroche, encore faut-il pouvoir suivre le rythme des sorties sur le marché hardware, ce qui n'est pas toujours chose aisée.

Cet article est un contenu sponsorisé

D'ordinaire, lorsque l'on pèse le pour et le contre, la perspective de conserver la même carte graphique ou le même processeur durant plusieurs années pousse à opter pour du haut de gamme coûteux, qui finira malheureusement par vite se faire dépasser. Heureusement, le nouveau service "Pack Reprise" proposé par Rue du Commerce va vous permettre de constamment conserver votre avance technologique, tout en offrant à vos objets une seconde vie, plus durable.

Avec le Pack Reprise, plus besoin d'hésiter

Avec le "Pack Reprise", Rue du Commerce vous garantit le rachat de votre produit high tech ou petit électroménager à 80% de son prix d'achat pendant un an. Que vous soyez avide de nouveautés, acheteur indécis ou soucieux de rester à la pointe, ce service vous garantit d'être satisfait, ou remboursé à 80% pendant un an. Une bonne occasion de troquer les produits dont vous ne vous servez plus, ou de vous offrir la nouvelle version à moindre frais.

Plus besoin de trouver un acheteur pour revendre son smartphone : Rue du Commerce se charge de le reconditionner, et de lui offrir une nouvelle jeunesse, participant ainsi à instaurer un cycle vertueux et responsable. Les produits éligibles sont identifiés sur Rue du Commerce par une petite pastille , ce qui vous permettra de tester à moindre coût toutes les nouveautés ! Le recours au paiement en 4 fois sans frais, la livraison gratuite sont évidemment toujours de mise, mais uniquement pendant les French Days.

Quelques exemples de bons plans durant ces French Days :

Profitez des French Days pour tester le "Pack Reprise" ! Rendez-vous du 27 mai à partir de 7 heures jusqu'au 2 juin à 7 heures pour découvrir des offres et des promotions imbattables. Pour cette nouvelle édition 2020, Rue du Commerce mettra à l'honneur l'excellence des services à la française, la défense du pouvoir d'achat et la consommation responsable.

En résumé :

1 an pour renvoyer tous les produits éligibles (en état de fonctionnement et non cassés).

1 bon d'achat d'un montant égal à 80% du prix TTC du produit au moment de l'achat.

1 seconde vie apportée aux produits retournés. Et ce service VOUS est OFFERT !

Alors, n'hésitez plus !