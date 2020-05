GTA V : Le mod NaturalVision s'améliore encore et c'est incroyable, la vidéo

Avec sa mise à disposition gratuite sur l'Epic Games Store durant une semaine, il y a fort à parier qu'une foule de nouveaux joueurs ont eu l'occasion de faire tourner GTA V sur leur PC, ne serait-ce que "pour voir". Et s'ils voyaient encore plus loin ?

Les mods qui rendent GTA V toujours plus soyeux, il y en a beaucoup. Mais en existe-t-il tant que ça qui permettent de magnifier au même point que NaturalVision, déployé en juillet 2016 ? Peu importe, car celui-ci vient encore d'évoluer.

NaturalVision Evolved, toujours développé par Jamal "Razed" Rashid a, après plus d'un an de développement atteint le stade de l'Early Access, accessible via Patreon. Les changements apportés aux textures, éclairages et conditions météorologiques après téléchargement et application du mod sont assez éloquentes. Vivement la version finale.

