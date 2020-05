Serious Sam 4 nous fera rigoler cet été, premières vidéos champêtres

En avril 2018, Croteam levait le voile, avec humour, comme toujours, sur la prochaine itération de la très déjantée série de FPS Serious Sam. Il aura fallu attendre plus de deux ans avant qu'enfin le si sérieux Sam Stone nous honore à nouveau de sa présence.

Serious Sam 4 sera disponible sur Steam et Google STADIA en août 2020. L'as de la gâchette de Croteam, qui défend l'humanité avec classe contre les aliens depuis 2001, sera une fois de plus confronté aux armées de Mental et toutes les bestioles épouvantables rencontrées durant toute la saga, avec quelques petits nouveaux au programme, tout de même.

Les développeurs promettent un arsenal bien costaud, à améliorer, pour que le sang gicle de tous les côtés, et des champs de bataille où des milliers de créatures pourront être présentes grâce à un système baptisé Legion. Et si dézinguer n'est pas pour vous qu'un plaisir solitaire, un mode coopératif online jusqu'à quatre joueurs vous permettra de rajouter une dose de convivialité à l'ensemble.

Bref, le retour s'annonce parfait, si vous ne faites pas partie des gens déçus et choqués de la disparition du sous-titre Planet Badass. Terminons tout de même en signalant qu'en plus des précommandes ouvertes pour Serious Sam 4 sur Steam, des réductions sont appliquées sur tous les épisodes de la série.