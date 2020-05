The Outer Worlds Switch montre quelques images avant sa sortie

C'est ce vendredi 22 mai qu'a choisi Private Division et Obsidian pour nous proposer des images de The Outer Worlds sur Nintendo Switch. Il y en a précisément 7 et vous pouvez les reluquer dans notre galerie ci-dessous !

Rappelons que la sortie physique et mentale de The Outer Worlds est toujours prévue pour le 5 juin prochain. La version numérique est quant à elle d'ores et déjà disponible en pré-achat pour 59,99€ environ.

Rappelons que la version boîte proposera bel et bien le sur une cartouche mais vous devrez toutefois télécharger un patch "d'au moins 6 Go." Selon le développeur, ce patch "permettra d'optimiser le gameplay, et fournira des textures hautes-résolutions additionnelles et appliquera divers correctifs."

Rendez-vous donc prochainement pour voir le résultat !