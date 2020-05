The Last of Us Part II nous plonge au coeur de son gameplay en vidéo

La suite des aventures d'Ellie et Joel est à moins d'un mois de nous. Un temps que Naughty Dog continue de combler avec des vidéos très intéressantes traitant de son développement.

Comme promis il y a une semaine, le deuxième chapitre de la série "Inside The Last of Us Part II" se concentre cette fois sur le gameplay du jeu.

Une fois de plus, ce sont Neil Druckmann, Anthony Newman et Kurt Margenau, à la réalisation, et Halley Gross, scénariste, qui prennent la parole pour exprimer non pas ce qu'est le blues mais ce qui vous attend dans la peau d'Ellie.

Toute la philosophie du jeu tient dans l'idée de faire ressentir tout ce qu'elle éprouve en tentant de survivre dans cet univers post-apocalyptique où les décisions qu'elle prendra seront douloureuses. Elle est plus petite que Joel, plus agile aussi, plus à-même de se camoufler dans les herbes hautes... Bref, ce sera une expérience différente. Et on a hâte.

Il reste encore deux vidéos à voir qui aborderont les thèmes suivants :

27 mai : Les détails

: Les détails 3 juin : L'univers

Encore une fois très instructive, la vidéo nous rappelle que le 19 juin, date de sortie de The Last of Us Part II sur PS4, ce n'est plus si loin que ça.