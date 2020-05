League of Legends : Ce qu'il faut savoir sur le Mid-Season Streamathon

Pour pallier l'annulation du Mid-Season Invitational à cause du coronavirus sur League of Legends, Riot Games organisera un événement entre régions dont les gains iront à une association pour aider les victimes de la pandémie.

L'événement affrontant LCK et LPL auquel les fans s'attendaient a pris une autre forme surprenante : le Mid-Season Streamathon, incluant le duel entre les deux ligues à haut niveau mais aussi des animations dans les autres régions. Cela donnera un événement qui durera 48 heures sans interruption.

L'événement se déroulera le week-end du 29 mai, soit deux semaines avant la reprise des diverses ligues régionales pour le Summer Split. Les spectateurs pourront faire des donations à un réseau d'associations qui oeuvrent pour les victimes du coronavirus à travers le monde. En outre, Riot Games a donné 4,5 millions de dollars à plusieurs associations, notamment en Californie, pour lutter contre le virus et aider les victimes. Prenez votre agenda, voici ce que le programme prévoit (image ici) :

Samedi :

2 heures du matin - Lancement à 17h aux Etats-Unis avec des invités qui n'ont pas encore été révélés. On peut s'attendre à y voir les streamers américains les plus populaires, comme Tyler1 et peut-être Rick Fox, qui avait été présent aux All-Stars l'année dernière malgré ne plus faire partie de la ligue américaine.

4 heures - Lancement du côté de l'Océanie avec un tournoi affrontant les joueurs les plus connus de la région dans deux équipes all-stars ; les joueurs n'ont pas encore été dévoilés.

7 heures - Ce sera le moment de la grande confrontation entre les 4 meilleures équipes de la ligue sud-coréenne et chinoise, la Mid-Season Cup, avec les demi-finales directement. Cet affrontement s'étalerait sur 9 heures de direct en tout, et il y aura certainement les quarts de finale à suivre en amont de l'événement caritatif.

16 heures - Lancement du tournoi européen dont le format n'est pas encore dévoilé. Cela durera 5 heures, donc on peut s'attendre à un best-of-five, par exemple.

21 heures - Lancement du programme pour la Russie. Ce ne sera pas un tournoi, mais une émission dont le contenu n'est pas encore connu. Nous y verrons peut-être quelques anciennes stars de Moscow Five ?

Dimanche :

1 heure du matin - Showdown au Brésil

4 heures - L'événement en Amérique Latine se nomme "Le meilleur rôle dans le tournoi LATAM".

6 heures - Finales de tournoi au Japon

9 heures - Match entre commentateurs et joueurs en Turquie

11 heures - La finale à ne pas manquer du tournoi opposant LPL et LCK. Cinq heures de match ont été prévues donc un best-of-five.

16 heures - Finales du Showdown en Asie du Sud-Est

19 heures - Finale du tournoi spécial en Europe, certainement en best-of-3

21 heures - Matchs spéciaux en Amérique du Nord

Lundi, 1 heure du matin : clôture de l'événement.

Il y a donc quelques surprises auxquelles les fans peuvent s'attendre. Riot Games a choisi de représenter un maximum de régions en incluant les moins mises en avant, plutôt que de réserver un spectacle aux équipes des ligues sud-coréenne et chinoise. Les spectateurs auront donc un large choix pour suivre l'événement au cours du week-end !