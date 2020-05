Guinness Book : La joueuse et streameuse la plus âgée du monde a 90 ans !

Les auditeurs de Brassens ne le savent que trop bien : l'âge civil n'a que peu d'importance, pourvu que la tête suive. Et si la pratique du streaming sur YouTube semble attirer un public toujours plus, l'autre côté du spectre n'est certainement pas en reste.

Si les journaux télévisées s'amusaient il y a une douzaine d'années de découvrir un engouement certain pour Wii Sports au sein des maisons de retraite de l'hexagone, la Gamer Grandma dont il est aujourd'hui question n'a rien d'un cliché ambulant de pacifique mère-grand.

Hamako Mori compte en effet 150.000 abonnés sur sa chaîne de streaming, et vient officiellement de devenir selon le Guiness Book of Records la "plus vieille joueuse sur YouTube". Son amour des loisirs vidéoludiques ne date pas d'hier, puisque la souriante japonaise a commencé sa carrière sur Epoch Cassette Vision en 1981, à l'heure où certains d'entre vous n'avaient même pas remporté leur première victoire.

Victime des préjugés d'un temps jadis, Gamer Grandma a été obligée d'entamer sa carrière dans une certaine forme de clandestinité :

Les jeux vidéo avaient l'air si amusants, et je me disais que ce n'était pas juste que seuls les enfants puissent en profiter. Ma vie serait plus drôle si je parvenais à y jouer moi-même, alors j'ai commencé à m'y mettre lorsque personne ne pouvait me voir.

Et si les têtes brunes lui ont donné l'envie de se lancer, les mioches ne sont plus forcément en terre de sainteté chez Hamako Mori :

En ce moment, j'adore Grand Theft Auto V, on dirait presque un film. Ce que je préfère, c'est qu'à cause des restrictions d'âge, les enfants ne peuvent pas y jouer !

Si vous partagez la gouaille et le franc-parler de Gamer Grandma, vous pouvez la voir fragger dans Call of Duty : Modern Warfare, ou jouer du lance-roquettes dans Resident Evil 3. Et vous, où vous voyez-vous à 90 ans ?