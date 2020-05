The Witcher : Ciri héroïne d'un prochain jeu ? Le scénariste principal en parle

Cinq ans après sa sortie, The Witcher III : Wild Hunt fait toujours autant parler de lui - et les boosts de ventes de l'hiver ont certainement aidé. Ce n'est pas de Geralt dont il est question, mais de sa fille adoptive.

À plusieurs reprises, CD Projekt RED a affirmé que l'arc de Geralt de Riv était terminé, mais pas The Witcher. À plusieurs reprises, on a cru comprendre que si "suite" il devait y avoir, le Lionceau de Cintra, que les joueurs ont découvert dans The Witcher III, ferait une protagoniste principale idéale.

VG247 s'est entretenu avec Jakub Szamalek, le scénariste principal du jeu. Il nous y rappelle qu'une scène de combat inspirée d'un passage du roman de Sapkowski La Tour de l'hirondelle, où Ciri fait du patin à glace, a dû être abandonnée. Et ce n'est pas la seule chose coupée, on l'apprend lorsqu'il lui est demandé s'il a des remords concernant The Wicher III :

Je regrette que l'on n'ait pas pu explorer le passé de Ciri davantage. C'est un personnage tellement incroyable, riche, complexe. Pour des raisons évidentes - elle est absente pendant les deux tiers du jeu - elle n'a pas eu le temps d'écran que nous scénaristes pensons qu'elle méritait. Mais peut-être que nous y reviendrons à l'avenir.

Et de répondre par une interrogation quand on lui demande s'il a déjà envisagé de laisser Ciri prendre la suite de Geralt :

Question intéressante. Vous aimeriez jouer avec Ciri en personnage principal ?

Une question qui ne se pose pas, en fait. Quel coquin.

On sait que, pour le moment, Cyberpunk 2077 occupe totalement le studio et qu'une petite équipe se chargera de lancer le projet solo suivant, qui devrait nécessiter plusieurs années de travail. Et si c'était "La Sorceleuse" ?