Hunt Showdown : Le cross-play disponible PS4 et Xbox One

Le très bon FPS de Crytek accueille aujourd'hui sa dernière update à destination des joueurs consoles. Outre des correctifs et quelques nouveautés, elle introduit la possibilité pour les deux écosystèmes de communiquer, enfin.

Les développeurs de Hunt : Showdown l'avaient annoncé il y a quelques mois. C'est désormais une réalité : la fonction cross-play entre PS4 et Xbox One est activée. Avec une subtilité : pour le moment, il n'est possible d'inviter que des joueurs d'un même support et c'est donc par recrutement de partenaire aléatoire que l'on y a droit. Mais c'est déjà un début.

Entre autres modifications apportées par cette mise à jour 1.3, révélées sur reddit, on notera des variations d'I.A. pour le Grunt Doctor et la Concertina Armored, la possibilité de jouer au coucher du soleil, dees équipements, un outil et un nouveau trait, des changements apportés à certaines armes, un écran de trépas ainsi qu'un lobby amélioré et des contenus légendaires.

Hunt : Showdown est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.