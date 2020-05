Kingdom Hearts Dark Road est retardé pour cause de COVID-19

On ne compte plus le nombre d'événements, de jeux vidéo, ou encore de films, séries, pièces de théâtre ou que sais-je reportés ou annulés, ou qui devront s'adapter ou être remis à plus tard, à cause du coronavirus qui nous a confiné durant plusieurs longues semaines. C'est le cas également de Kingdom Hearts : Dark Road.

C'est en effet ce qu'a annoncé Square Enix sur son compte Twitter, comme vous pouvez sans doute le voir ci-dessous, en sus de la traduction made in Gameblog :

Due to current conditions, development for KINGDOM HEARTS DARK ROAD has been delayed.



We apologize for the late update, as we were trying to find some means of making a Spring release.



Another announcement will be coming in early June, so please stay tuned.#KHDR pic.twitter.com/xW0hWWcfFF