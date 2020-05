The Last of Us 2 : Une PS4 Pro, une DualShock et des accessoires aux couleurs du jeu annoncés

Alors que le temps file à l'anglaise malgré une période pandémique fort à propos, Sony nous rappelle que seul un petit mois nous sépare désormais du retour en grâce d'Ellie et Joel. Le constructeur ayant l'habitude de dégainer à chaque grosse sortie une console Collector qui va bien, il aurait été bien étrange que The Last of Us Part II ne profite pas des mêmes faveurs.

Et c'est ainsi que Sony dévoile en vidéo et en images la PlayStation 4 Pro siglée du tatouage d'Ellie, mais ne s'arrête pas en si bon chemin. En plus de la sympathique console est également annoncée une DualShock 4 toute aussi Collector, dans une version Steel Black mat, qui sera proposée à part, mais aussi en pack. Tous les détails s'offrent à vos yeux relativement ébahis dans notre galerie d'images ci-dessous.

Les possesseurs du bundle PS4 Pro + Dualshock 4 profiteront également d'une version physique de The Last of Us Part II, ainsi que d'un code permettant de récupérer en ligne les divers bonus numériques accompagnant la sortie du jeu, comme un thème dynamique et une poignée d'avatars.

À en croire le directeur artistique John Sweeney, ce sont les fans qui auraient inspiré ce look aux équipes de Naughty Dog :

Lorsque nous avons révélé The Last of Us Part II pour la première fois, nous ne savions pas à quelle vitesse les fans s'empareraient du tatouage d'Ellie. En une journée, nous avons commencé à voir des versions réelles apparaître sur les réseaux sociaux, et les fans ont partagé des photos de leurs nouveaux tatouages ​​avec nous semaines après semaines depuis lors.



Lorsque l'occasion s'est présentée de créer une PS4 Pro personnalisée pour The Last of Us Part II, j'ai travaillé avec notre graphiste de l'époque, Angel Garcia, et nous avons pensé à quelques idées différentes, mais nous revenions au tatouage d'Ellie. À ce stade, il était devenu un symbole du jeu et pour la communauté - un peu comme le logo Firefly du premier épisode.

Pour compléter la gamme, et sans doute faire rentrer un peu d'argent en ces temps difficiles, Sony a également dévoilé un casque sans fil qui reprend lui aussi le logo du jeu et le tatouage de notre héroïne en colère.

Cerise sur le gâteau, les plus accros pourront en sus jeter leur dévolu sur un disque dur Seagate de 2 To, qui a le bon goût de parfaitement s'accorder avec la PS4 Pro précédemment citée. Quelle classe.

Si la PS4 Pro Collector The Last of Us II sortira en même temps que le jeu le 19 juin 2020, Sony annonce dès aujourd'hui l'ouverture de pré-commandes auprès des revendeurs bien en vue.