Mafia Trilogy se lance avec Mafia II et Mafia III Definitive Edition

C'est aujourd'hui le grand jour pour les joueurs qui avaient été intrigué par l'annonce du mercredi 13 mai. 2K Games et Hangar ont dévoilé tous les plans de Mafia Trilogy, un plat qui, comme la vengeance, peut commencer à se manger maintenant.

C'est un peu confus, mais nous allons tenter de vous éclairer au mieux. Techniquement, Mafia Trilogy est disponible aujourd'hui en téléchargement sur PS4, Xbox One et Steam au prix de 59,99 euros - la date reste à confirmer pour le l'Epic Games Store et Google STADIA.

Mais ce que vous obtiendrez dès maintenant, ce sont Mafia II : Definitive Edition et Mafia III : Definitive Edition, proposés individuellement (29,99 euros chacun) depuis ce 19 mai 2020. Il s'agit dans ces cas de versions remasterisées en 4K, avec tous leurs contenus additionnels, des jeux de 2010 et 2016. Et bonne nouvelle si vous possédiez Mafia II sur Steam et Mafia III sur PS4, Xbox One et Steam : la mise à jour vers la nouvelle version complète sera automatique et gratuite.

Mais reprenons concernant les disponibilités : la version physique de Mafia Trilogy sera en vente le 28 août prochain, jour de la sortie de Mafia : Definitive Edition (39,99 euros), que l'on peut donc considérer en précommande au format numérique. Comme on avait pu l'apprendre grâce à une fuite, cet épisode fondateur va plus loin qu'une simple remasterisation puisqu'il a été refait de A à Z. Il se présentera à travers un nouveau moteur, avec une histoire et un gameplay remaniés, se permettant de nouvelles cinématiques, de nouveaux doublages et des réorchestrations. De quoi faire trépigner les fans de l'original qui n'espéraient pas autant d'attentions.

À noter que posséder un volet "Définitif" débloquera des bonus dans les deux autres :

Mafia : Definitive Edition : le costume et le taxi de Tommy.

Mafia II : Definitive Edition : la veste en cuir et la voiture de Vito

Mafia III : Definitive Edition : la veste treillis et la voiture de Lincoln.

Terminons enfin avec les précommandes/achats avant le 28 août de Mafia Trilogy, récompensés par le Pack Chicago Outfit pour Mafia : Definitive Edition, comprenant :

Tenue de joueur exclusive : la tenue du Don

Véhicule exclusive : limousine Smith V12

Apparence exclusive d'arme : apparence d'arme dorée pour le pistolet semi-automatique

Le reste est entre vos mains, la famille. Et on vous conseille évidemment d'aller lire le TEST de Mafia II : Definitive Edition réalisé par le fameux gangster Giuseppe di Camille.