Epic Games Store assouplit encore sa politique de remboursement

La boutique en ligne d'Epic, arrivée en décembre 2018, n'a pas fini d'évoluer. Depuis ce week-end, certaines nouvelles fonctionnalités sont disponibles, et l'on peut se voir remboursé encore plus facilement.

Première annonce de cette mise à jour récente : le remboursement en libre-service. Comme l'indique Epic Games, à condition que le jeu acheté sur l'Epic Games Store soit éligible, d'y avoir joué moins de deux heures, et de vous manifester dans les quatorze jours suivant l'acquisition, vous pourrez effectuer une demande de remboursement directement depuis votre compte (voir l'image dans notre galerie ci-dessous). Il sera effectué sur le mode de paiement utilisé pour l'achat.

À noter qu'il est apparu également que le fait d'avoir acheté un jeu peu avant qu'il soit en réduction donne l'opportunité d'être remboursé automatiquement de la différence, comme l'a remarqué le fondateur du studio néo-zélandais Mayday, Joshua Boggs.

Whoa whoa what?! I've clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K