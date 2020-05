Le Run & Gun HUNTDOWN mitraille en vidéo de lancement

Sorti ce 12 mai sur toutes les machines connues au monde, HUNTDOWN qui végète depuis nombre d'années dans les limbes de la vie, est un run & gun pixelisé que nous avions vu il y a quelques années... durant la Gamescom 2017. Voici son trailer de lancement, si ceci vous intéresse.

Pixelisé de la tête aux pieds, HUNTDOWN est donc un run and gun à l'ancienne, super nerveux, qui fleure bon les années 90 et la vie simple et facile, qui est sorti récemment sur PS4, PC, Xbox One et Switch.

Curieusement, il n'avait plus trop donner signe de vie depuis 2017, date à laquelle ce bon vieux Julold avait été le voir dans les travées curry wurstées de la Gamescom de Cologne. Ce titre, on le doit aux développeurs suédois de Easy Trigger Games qui ont mis leurs tripes sur la table (Ikea) pour nous pondre un petit bijou de rétrogaming mis au goût du jour.

Reprenant le gameplay classique des titres tels que Contra ou encore Metal Slug, Huntdown bénéficie d'une vingtaine de niveaux, pour un prix de 19.99€ TTC.