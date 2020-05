La Gamescom 2020 version digitale est datée, et se tiendra sur 4 jours, les infos

Avec la crise sanitaire super actuelle, de nombreuses manifestations vidéo-ludiques ont soit reporté leur événement, soit tout simplement annulé leurs festivités. La Gamescom 2020 n'a fait ni l'un ni l'autre, mais décline la chose en version en ligne.

Et pour cette fête du jeu vidéo d'un type nouveau, plusieurs sessions ont été retenues, afin de parler de jeux vidéo durant 4 jours pleins, précisément du 27 au 30 août 2020.

Tout se fera donc en ligne, avec plusieurs catégories ramenardes :

Gamescom Now, tout d'abord, est le hub de contenu (déjà lancé l'an dernier) et sera largement étendu. On y verra ici les World Premiere, les news classiques, jeux et événements. Toutes les émissions de Gamescom comme Gamescom: Opening Night Live peuvent également être vues ici. On y verra aussi les créateurs de contenu, les choses tournant autour de l'eSport, mais aussi le cosplay, les jeux indés et les goodies.

Gamescom : Opening Night Live avec Geoff Keighley aux manettes, lancera la Gamescom 2020 le 27 août.

Les moyens de vous faire parler

Mais d'autres formats ont également été ajoutés cette année, comme la toute première Gamescom : Awesome Indies, qui comme son nom l'indique, parlera avant tout des jeux indés, des annonces et tutti quanti.

Autre nouveauté annoncée par les organisateurs : le Gamescom : Daily Show, une sorte de spectacle parlant (talk-show en bon français souchien), qui développera moults faits d'armes vidéoludiques, avc des invités-surprises et d'autres choses. Plein. Cerains passeront directement par la case du studio Gamescom, pour des interviews sans concession.

La Gamescom 2020 sera également complétée par le Gamescom : Best of Show. Le 30 août, ce nouveau format clôturera en effet l'événement avec un résumé des temps forts de la Gamescom de cette année et remise des prix du salon.

Gameblog sera évidemment sur le pont pur vous faire vivre tout ceci, en DIRECT Live et en intégralité intégrale !

