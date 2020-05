Xbox Series X : "La France est dans les pays prioritaires" selon Ina Gelbert de Xbox France

La guerre des consoles nouvelle génération est belle et bien lancée depuis un moment. Les yeux sont rivés sur la sortie des deux consoles de Microsoft et de Sony, et le COVID-19 fait grimper les tensions concernant les stocks à venir. Qu'en est-il plus précisément pour la Xbox Series X ?

À voir aussi : La Xbox Series X à 400 $ ou moins ? Michael Pachter parle d'un potentiel "coup fatal à Sony"

Nos confrères de Xboxygen ont eu l'opportunité de s'entretenir avec Ina Gilbert, directrice de Xbox France. La question concernant les stocks avec les usines chinoises à l'arrêt et aux pays prioritaires a eu une réponse claire et précise de la part de la directrice :

Aujourd'hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde... ça on n'y pourra pas grand chose.



En tout cas dans notre plan aujourd'hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu'on en aura assez... C'est toujours une grande question, et c'est là qu'on rentre dans des discussions pour nous, et c'est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d'autres pays.



Montrer qu'on a la communauté, qu'on a le marché, qu'il y a des énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu'il faut des unités pour couvrir cette demande.

Aurons-nous assez d'exemplaires à la sortie de la console ? Ou aurons-nous droit à l'habituelle rupture de stock sur les premières sorties de la console dans notre pays ?

Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à la sortie de la Xbox Series X attendue pour la fin d'année, tout comme la PS5.