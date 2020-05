Tour de France 2020 : Le Contre la montre se... montre en vidéo classique

Comme vous en avez désormais la connaissance (infuse), concernant la vue à la première personne présentée récemment dans Tour de France 2020, NACON et Cyanide nous présentent cette fois le nouveau mode contre-la-montre.

Ce mode nous dit-on, a été complètement revu (et corrigé ?), "suite à une envie de longue date des développeurs, motivés par les requêtes des joueurs". Une refonte qui se montre donc dans la vidéo ci-dessus qui montre une vraie étape en contre-la-montre du Tour de France 2020 (qui aura lieu normalement en septembre prochain, les enfants).

Mais de quoi parle-t-on précisément quand on parle de "contre-la-montre" ? Si vous n'avez jamais suivi de championnat du monde ou de grand tour cycliste, ce qui peut évidemment arriver dans la vie, sachez qu'il s'agit simplement d'un exercice en solo (ou en équipe selon les plans initiaux) qui consiste à réaliser le meilleur temps sur un tracé donné.

Aérodynamisme

Et de fait ceci nécessite une excellente gestion de l'effort. Selon NACON, le développeur Cyanide a pris en considération cet élément et l'a retranscrit dans Tour de France 2020 "avec la possibilité d'adopter une posture adaptée au contre-la-montre : les avant-bras en appui sur le prolongateur, vous limiterez votre résistance à l'air et gagnerez en vitesse sans augmenter votre effort, au détriment de votre maîtrise du vélo". Pas mal, non ?

Mieux même, puisqu'avec cette posture, vous avez aussi la possibilité d'activer un régulateur d'effort. En l'ajustant correctement il vous suffira de ne pas surestimer votre cadence, sous peine de finir épuisé avant la ligne d'arrivée. La position aérodynamique dans les descentes vous permettra quant à elle de vous requinquer quel peu.

Plusieurs autres améliorations et nouveautés vous attendent dans Tour de France 2020, dont :

L'ajout de « la Doyenne » Liège-Bastogne-Liège et ses 266 km de parcours accidentés.

Une interface repensée pour une meilleure anticipation du parcours et de la progression des concurrents.

Une IA plus réaliste qui n'hésitera pas à saisir toutes les opportunités d'attaque.

Une vue à la première personne pour des sensations d'immersion inédites.

L'intégralité des 22 équipes participant à la Grande Boucle avec leur maillot officiel.

Tour de France 2020 sera disponible le 4 juin sur PlayStation 4 et Xbox One et un peu plus tard sur PC.