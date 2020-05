Nintendo : Un nouveau brevet vise à améliorer votre sommeil, et à l'utiliser en jeu

Les alchimistes en herbe et les lecteurs de Lavoisier ne le savent que trop bien : dans notre univers quantique, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme. Et s'il est dans notre petit milieu une entreprise qui semble ne jamais vouloir lâcher une bonne idée, quel qu'en soit le prix, c'est assurément Nintendo.

Parmi les projets laissés sur le bord de la route, impossible de ne pas en placer une pour le célèbre "Quality of Life" dévoilé au public par l'ancien PDG Satoru Iwata en 2014, et qui semblait faire écho aux premières tentatives de jouer la carte du bien-être, quelques années après la présentation du très avorté Wii Vitality Sensor.

Après de nombreux reports et des rumeurs d'abandon, l'action de Nintendo avait un peu souffert, avant qu'un certain Ring fit Adventure ne finisse par voir le jour, et remette enfin l'entreprise sur la voie du bien-être. L'histoire pourrait peut-être ne pas s'arrêter, puisqu'un nouveau brevet répondant au doux nom de "JP 2020-072800 A" déposé en septembre dernier vient de faire son apparition sur le site officiel des dépôts de ce type au Japon.

Les quelques visuels disponibles dans notre galerie d'images ainsi que la description du produit dévoilent une sorte de station d'accueil connectée, qui mesurerait, selon une liste de 15 critères, la qualité du sommeil, et viserait ainsi à l'améliorer, tout en réduisant à terme la fatigue du sujet. L'appareil mesurerait aussi bien la régularité de vos nuits que le temps qu'il vous faut pour quitter le confort de votre lit. Muni d'une caméra, d'un détecteur et d'un écran, le mystérieux objet analyserait votre repos et la régularité e vos rendez-vous avec Morphée pour déterminer votre "énergie" théorique à dépenser dans la journée.

Si vous pensez que ce dispositif s'éloigne quelque peu des applications vidéoludiques du constructeur : détrompez-vous, car la longue description du brevet mentionne quelques applications in-game, puisqu'un corps reposé et dispo pourrait par exemple affecter votre barre de vie, ou encore vous proposer une petite séance de réveil corporel avant de partir à l'aventure. Comme en atteste l'un des visuels opposant les éternels Mario et Bowser, les dégâts infligés aux ennemis pourraient eux aussi dépendre de votre force IRL.

Rien ne dit évidemment que l'invention diurne verra ou non la lumière du jour, mais après avoir trouvé comment joindre l'utile à l'agréable avec son jeu de remise en forme qui a vu notre petit Plume mériter encore un peu plus cet adjectif, il nous tarde de voir les effets que pourraient avoir ce genre de dispositif sur le sommeil chaotique de notre rédac' chef...

