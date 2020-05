Metal Gear Solid : Jordan Vogt-Roberts dévoile du concept art du film par ILM (Star Wars)

Les fans de la licence Metal Gear Solid n'ont rien à se mettre sous la dent depuis un certain temps, et la situation mondiale actuelle ne leur donne pas vraiment de raison de se réjouir. Le réalisateur du futur/éventuel film MGS pense à eux et leur fait de petits cadeaux virtuels.

Jordan Vogt-Roberts, réalisateur du très réussi Kong Skull Island, guest star de Death Stranding et, jusqu'à nouvel ordre, futur réalisateur de l'adaptation sur grand écran de Metal Gear Solid, s'est récemment lancé sur son compte Twitter dans ce qu'il appelle la #MGSQuarantine.

Au cours de cette dernière, il poste chaque jour un concept art lié à son projet de version cinématographique de l'oeuvre de Hideo Kojima. Les premiers artworks, réalisés par Form Language Studio, ILM (studio fondé par George Lucas en 1975 pour créer les effets spéciaux de Star Wars) et l'artiste Lap Pun Cheung sont disponibles dans notre galerie ci-dessous (ainsi que sur le tweet ci-dessous).

DAY 2 of #MGSQUARANTINE



I had the honor of reuniting with my KONG family at @ILMVFX. The dream team of Jeff White, Luis Carrasco & Ben Grangereau beautifully explored @HIDEO_KOJIMA_EN's poetic military surrealism.



Industrial Light & Magic + Metal Gear Solid is true nerd heaven. pic.twitter.com/GGYJi0OyMu - Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) May 13, 2020

Et en bonus, Jordan Vogt-Roberts a fait réaliser le petit clip ci-dessus pour les besoins duquel il a réuni trois des principaux comédiens de la version américaine du premier Metal Gear Solid : David Hayter (Solid Snake), Paul Eiding (Colonel Campbell) et Christopher Randolph (Hal "Otacon" Emmerich). C'est rigolo, et cela fait plaisir d'entendre ces personnages interagir à nouveau.

Que pensez-vous de ces artworks ? Croyez-vous que le projet de film Metal Gear Solid se concrétisera un jour ? Avez-vous confiance en Jordan Vogt-Roberts pour mener à bien un tel projet ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.