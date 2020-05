PGA Tour 2K21 trouve le trou de sa date de sortie

Sport pratiqué régulièrement, un pull magenta noué sur les épaules, par le plus cantilien des rédacteurs de Gameblog, le golf est bientôt de retour dans une représentation plus réaliste que jamais, pour cet été.

PGA Tour 2K21, à voir comme une suite de The Golf Club 2019, arrive officiellement le 21 août prochain sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA au prix de 59,99 euros. Ce nouveau jeu de de golf édité par 2K Games, et sur la couverture duquel on retrouvera Justin Thomas, ancien n°1 mondial, proposera notamment une quinzaine de parcours sous licence, scannés et reproduits avec précision.

Il devrait pouvoir permettra à toutes et tous de s'amuser, néophytes comme professionnels, et offrira, en plus d'un éditeur de parcours, des parties locales en ligne, une pelletée de modes de jeux jusqu'à quatre personnages, et de quoi se créer son petit cercle pour organiser des saisons et des tournois.

Il ne manquera plus qu'un petit Brandy pour Thomas, et ce sera parfait.