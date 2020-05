Animal Crossing New Horizons : Le thème joué par les musiciens (confinés) de Nintendo, un bonheur en vidéo

Malgré le confinement et les obligations de distanciation sociale, la musique, oui, la musique, est restée la clé de l'amour et de l'amitié. Les performances collégiales ont envahi l'Internet. Chez Nintendo aussi, on eu envie de se réunir virtuellement.

Comme si Animal Crossing : New Horizons ne faisait pas suffisamment parler de lui, Nintendo a décidé de mettre en ligne une vidéo qui permet de ne VRAIMENT pas oublier son thème principal.

Ce sont les musiciens de la firme à l'origine de cette mélodie ô combien apaisante- Eric Miyashiro, Tetsuro Toyama, MATARO, Takashi Ebinuma, Saburo Tanooka et Nobuyuki Aoyagi (pour le mixage) - qui ont, chacun à leur domicile, empoigné trompette, contrebase, percussions, guitare et même accordéon pour la reproduire et procurer un sentiment d'évasion à tout le monde. On aimerait que cela ne s'arrête jamais. Et que Kéké Laglisse se joigne à la fête.

Animal Crossing : New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.