Phil Spencer rappelle que l'Unreal Engine 5 sera aussi utilisé sur Xbox Series X

L'Unreal Engine 5 ayant été dévoilé par l'intermédiaire d'une démo technique tournant sur un kit de développement PlayStation 5, de nombreux joueurs ont immédiatement associé les promesses du moteur d'Epic Games à la console de Sony. Ce dernier sera cependant disponible sur de multiples plates-formes, comme a tenu à le rappeler Phil Spencer.

Nombre de personnalités de l'industrie vidéoludique ont commenté la première présentation au public de l'Unreal Engine 5. Parmi ces personnalités se trouvait Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox de Microsoft. Derrière des félicitations adressées à Epic Games, Phil Spencer rappelle que des jeux à paraître sur Xbox Series X tourneront à l'aide du moteur du studio de Cary :

Incredible work by the team at Epic @UnrealEngine, many of our XGS studios are using Unreal, like the team at Ninja Theory creating Hellblade II, and are excited to bring these UE5 innovations to life on Xbox Series X. https://t.co/HGNTY1eTgq