Majora's Mask : Un speedrun confinatoire décroche le nouveau record du monde en 100%

Si le légendaire Ocarina of Time restera sans doute pour longtemps le titre le plus speedrunné de tout le temps, à tel point qu'il multiplie les catégories comme Trazom multiplie les pains, il ne faudrait pas trop vite oublier l'autre perle de la Nintendo 64 si cher à votre serviteur : le psychédélique Majora's Mask.

Et quel meilleur épisode de la saga Zelda pour tenter de battre un record à l'occasion d'une journée printanière symbolique dans son chiffrage ? Le runner popesquidward n'a pas trouvé la réponse, et c'est donc à la suite directe d'Ocarina of Time qu'il s'est attaqué, dans la catégorie chronophage du 100%, qui nécessite comme son nom l'indique de récupérer l'intégralité des items du jeu, masque d'Omni Link compris.

La structure très libre de Majora's Mask nous offre un run assez original, et surtout très corsé, puisqu'il faut maîtriser à la perfection les déplacements en goron en plus d'appliquer à la lettre la stratégie et la route optimale tout au long de ces quatre heures et demi de stream. Popesquidward le répétera à de nombreuses reprises au fur et à mesure de sa progression, en constatant qu'il semble parti pour faire un score plus qu'honorable : tout dépendra de la RNG de Dampé (Igor dans la version française).

Malgré quelques frayeurs et hésitations (à 3:09:00), la séquence en question (3:31:00) qui nécessite une précision quasi-chirurgicale se passe pour le mieux, et c'est un chat en feu et un streameur torse nu qui arrête le chrono à 4:24:12, et décroche ainsi le nouveau record du monde de la discipline. Merci le confinement. Visiblement jamais repu, popesquidsward annonce désormais son intention de décrocher le même record dans le speedrun 100% d'Ocarina of Time, et c'est bien tout le mal que nous lui souhaitons.