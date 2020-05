Nintendo Switch Online : Les quatre nouveaux jeux de mai 2020 s'annoncent en vidéo

Après plus de deux ans d'une régularité toute suisse, Nintendo avait annoncé à l'automne que les jeux rétro du Nintendo Switch Online ne profiteraient plus d'une mise à jour mensuelle, optant pour une irrégularité avec laquelle les utilisateurs des transports en commun de l'Île-de-France ne sont que trop habitués.

Mais parce qu'il faut toujours donner une bonne raison de renouveler son abonnement, Nintendo annonce aujourd'hui l'arrivée de quatre nouveaux jeux rétro, qui porteront le total de jeux disponibles à 82, un nombre qui excite particulièrement les numérologues. Dès le 20 mai, les abonnés en mal de pixel pourront ainsi profiter de :

Wild Guns (SNES), le western SF de Natsume résolument orienté arcade

(SNES), le western SF de Natsume résolument orienté arcade Panel de Pon (SNES), le puzzle-game japonais sorti en 1995 exclusivement sur Super Famicom (il avait été rebaptisé Tetris Attack en occident), et que l'on doit une fois de plus à l'illustre Gunpei Yokoi

(SNES), le puzzle-game japonais sorti en 1995 exclusivement sur Super Famicom (il avait été rebaptisé Tetris Attack en occident), et que l'on doit une fois de plus à l'illustre Gunpei Yokoi Operation Logic Bomb (SNES), un shooter top down signé Jaleco, qui offrira un traitement de substitution aux fans de Contra

(SNES), un shooter top down signé Jaleco, qui offrira un traitement de substitution aux fans de Contra Rygar (NES), le jeu d'action de Tecmo, dont on ignore si le fameux bug qui limitait les statistiques du joueur a entre temps été corrigé

Si cette sélection ne remporte pas vos faveurs, peut-être trouverez-vous là une bonne raison de vous exiler au Japon, car les joueurs insulaires pourront s'adonner à Super Punch-Out!! et Journey to Silius en lieu et place de Wild Guns et Operation Logic Bomb. Que voulez-vous : la vie est ainsi faite, et généralement injuste.

Wild Guns, Panel de Pon, Operation Logic Bomb et Rygar seront tous disponibles pour les abonnés du service Nintendo Switch Online à partir du 20 mai. Alors, heureux ?