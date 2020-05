Overwatch : L'événement Anniversaire s'offre une date, un skin original pour Ashe

L'événement anniversaire revient cette année avec de nouveaux cosmétiques, le premier skin légendaire révélé transformant le duo Ashe et B.O.B de façon originale sur Overwatch...

Ashe sera-t-elle la seule à devenir un personnage de conte dans le prochain événement d'Overwatch ? Blizzard a dévoilé son skin légendaire de l'événement Anniversaire, qui durera deux semaines sur le FPS.

B.O.B... What big teeth you have!



Grab your riding hood and suit up as Little Red Ashe (Legendary)! 🐺



Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/zf2MEk5ECM