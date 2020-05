Crusader Kings III se trouve une date de sortie royale et ouvre ses précommandes

Le tant attendu jeu de Paradox Interactive Crusader Kings III vient de dévoiler sa date de sortie et même mieux, ouvrir par la même occasion les précommandes.

À voir aussi : Crusader Kings 3 parle du système de guerres civiles et de factions

La saga Crusader Kings est le plus gros succès de Paradox Interactive. Preuve en est l'ouverture des précommandes qui vient se hisser en à peine quelques heures dans le top 1 des ventes Steam. Un vrai raz-de-marée d'autant que nous connaissons enfin la date de sortie.

Le jeu sera en effet disponible le 1er septembre 2020. Le titre, sans révolutionner le genre et ce qui fait son succès promet toutefois de belles améliorations. Notamment un carte plus grande du monde qui s'étend désormais jusqu'à la Mongolie à l'est, avec la présence désormais de la corne de l'Afrique et d'une partie de l'Afrique Occidentale. Un nouveau système 3D apparaît aussi pour les personnages et surtout une gestion beaucoup plus profonde de ceux-ci.

Et ceci sans parler de très nombreux changements sur la religion, la diplomatie, la guerre et tout ce qui fait le charme du Moyen-Age.

Il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience avec la vidéo ci-dessus. Il est aussi possible de précommander le jeu sur la page Steam officielle.